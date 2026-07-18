Visite libre du Musée des Beaux-Arts de Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Informations pratiques

Visite libre du Musée des Beaux-Arts de Dijon 19 et 20 septembre Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

En continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Installé dans une partie du palais des ducs et des États de Bourgogne, le musée des Beaux-Arts de Dijon abrite de riches collections allant de l’Antiquité au 21ᵉ siècle. Venez le visiter librement à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

Installé dans une partie du palais des ducs et des États de Bourgogne, le musée des Beaux-Arts de Dijon abrite de riches collections allant de l’Antiquité au 21ᵉ siècle. Venez le visiter librement à…

© Philippe Bornier