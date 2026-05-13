Visite libre du Musée du quai Branly – Jacques Chirac, Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paris

Visite libre du Musée du quai Branly – Jacques Chirac Samedi 23 mai, 18h00 Musée du Quai Branly – Jacques Chirac Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le temps d’une nuit, le musée du quai Branly – Jacques Chirac ouvre grand ses portes pour une soirée festive et hors du commun.

Entre les expositions Africa Fashion et Plumes du Paradis, les collections permanentes et le toit terrasse du musée, vivez une expérience unique mêlant musique, contes, visites insolites et moments conviviaux… le tout gratuitement !

– Une fresque collective à colorier pour un moment partagé

– Des mini-visites décalées pour découvrir les collections de manière originale et inédite

– Des mini-concerts des Chanteurs d’oiseaux

– Des contes autour des animaux et de la nature

Et aussi

– Un espace détente avec coussins et transats pour profiter de la vue depuis le toit du musée

– La diffusion de la playlist Africa Fashion pour vous plonger dans l’ambiance de l’exposition

– Un photocall pour repartir avec un souvenir !

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier du Gros-Caillou Paris Île-de-France 33156617172 https://www.quaibranly.fr https://www.facebook.com/museeduquaibranlyjacqueschirac;https://twitter.com/quaibranly;https://www.youtube.com/user/quaibranly [{« link »: « https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/nuit-europeenne-des-musees »}] C’est en 2006, sous l’impulsion de Jacques Chirac que le musée du quai Branly – Jacques Chirac ouvre ses portes. Fruit de sa rencontre avec le collectionneur Jacques Kerchache, il est l’aboutissement d’un rêve plus ancien, porté par nombre d’écrivains, de critiques et d’anthropologues du XXe siècle : rendre aux arts et civilisations non-occidentaux leur juste place au sein des musées nationaux. Pour servir cette ambition, l’architecte Jean Nouvel a signé un édifice audacieux, pensé comme un écrin pour conserver un héritage de près de 300 000 œuvres. Entrées : – Debilly – 37, quai Branly – face à la passerelle Debilly. – Université – 218, rue de l’Université. – Bassins – 206, rue de l’Université. Accès réservé aux personnes en situation de handicap moteur – 222, rue de l’Université. Stations de Métro : Ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna. Ligne 8 : Ecole Militaire. Ligne 6 : Bir Hakeim. Stations de RER – ligne C. RER C : Pont de l’Alma ou Champ de Mars Tour Eiffel. Bus : Ligne 42 : arrêts Tour Eiffel ou Bosquet-Rapp. Lignes 63, 80.

Visite libre des collections permanentes

©musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Eric Sander