Visite libre du musée François Rude, Musée François Rude, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Musée François Rude · Dijon
Informations pratiques
Visite libre du musée François Rude 19 et 20 septembre Musée François Rude Côte-d’Or
En continu
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Dédié au sculpteur François Rude (Dijon, 1784 – Paris, 1855), ce musée présente des moulages en plâtre des œuvres les plus célèbres de l’artiste, dont, le fameux relief de l’Arc de Triomphe à Paris, Le Départ des Volontaires de 1792 (dit aussi La Marseillaise). Venez le visiter librement à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !
Musée François Rude 8 Rue Vaillant, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr/
Dédié au sculpteur François Rude (Dijon, 1784 – Paris, 1855), ce musée présente des moulages en plâtre des œuvres les plus célèbres de l’artiste, dont, le fameux relief de l’Arc de Triomphe à Paris,…
© Musée François Rude / Philippe Bornier
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