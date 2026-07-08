Informations pratiques

Loches

Visite libre du Musée Lansyer

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez les œuvres du peintre paysagiste du XIXe siècle, Emmanuel Lansyer. Un musée accessible à tous parcours ludique et sensoriel et salle entièrement dédiée aux familles.

Découvrez les œuvres du peintre paysagiste du XIXe siècle, Emmanuel Lansyer. Un musée accessible à tous parcours ludique et sensoriel et salle entièrement dédiée aux familles. Les œuvres sélectionnées par le public lors de l’opération A vous de choisir seront accrochées au musée à partir de ce week-end. .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 63 52 52 52 patrimoine@mairieloches.com

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English :

Discover the works of 19th-century landscape painter Emmanuel Lansyer. A museum accessible to all: fun and sensory trails and a room entirely dedicated to families. 10:30am-12:30pm / 2pm-5:45pm.

L’événement Visite libre du Musée Lansyer Loches a été mis à jour le 2026-06-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire