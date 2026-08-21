Visite libre du musée municipal de Sedan, Musée du Château fort de Sedan, Sedan

Informations pratiques

Visite libre du musée municipal de Sedan 19 et 20 septembre Musée du Château fort de Sedan Ardennes

Gratuit avec le billet au château fort. Accès gratuit de 10h à 18h (attention dernière entrée à 17h).

Rendez-vous au dernier étage du château. Renseignements : 03.24.29.98.80.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le musée du château fort agréé « musée de France », dont les collections municipales évoquent l’histoire de la principauté sedanaise avant 1642, la place forte avec la reproduction d’un plan-relief de Sedan vers 1840 et enfin les fameuses peintures de panoramas racontant la guerre de 1870-1871.

Musée du Château fort de Sedan Place du Château, 08200 Sedan, France Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33324299880 http://www.chateau-fort-sedan.fr [{« link »: « http://www.sedan.fr »}, {« link »: « mailto:patrimoine@ville-sedan.fr »}] En 1424, Louis de Braquemont cède la seigneurie de Sedan à Evrard de La Marck, qui construit son château sur l’éperon rocheux, où se trouve déjà un prieuré appartenant à l’abbaye de Mouzon depuis le XIe siècle. La place forte est agrandie et renforcée par les La Marck et les La Tour d’Auvergne. Après le rattachement au royaume de France en 1642, le château est une caserne. Le 26 juin 1958, le conseil municipal de Sedan décide l’acquisition du château fort au prix symbolique de 1000 anciens francs suite au départ de l’Armée. Le château devient propriété de la commune le 20 septembre 1960. Le 4 janvier 1965, le château-haut et ses quatre bastions sont classés au titre des monuments historiques. Des fouilles, des restaurations et des aménagements permettent d’ouvrir le Musée du château forte 1979. En 1995, est inauguré un Historium et en 2004 un hôtel-restaurant. Le parcours de visite est renouvelé en juin 2013 et en 2022-2024 par un délégataire de service public. E44 : Sortie 3 – Sedan Château. Autoroute A34 – E46 : Sortie 4 – Sedan centre.

Accès gratuit de 10h à 18h avec le billet au château fort

© Musée du château fort – Ville de Sedan