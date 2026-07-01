Visite libre du musée, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux

Informations pratiques

Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée d’Art, Histoire et Archéologie Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte libre des collections du musée, réparties dans les salles de l’ancien palais de l’Evêché. Vous pourrez apprécier les oeuvres mais également le mobilier et l’architecture du lieu.

Musée d’Art, Histoire et Archéologie 6 Rue Charles Corbeau, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie +33232318190 https://evreux.fr/sortir/culture/musee-evreux Ancien évêché daté du début du XVIe siècle. À Evreux, direction centre ville-cathédrale, parking aux abords du musée.

Découverte libre des collections du musée, réparties dans les salles de l’ancien palais de l’Evêché. Vous pourrez apprécier les oeuvres mais également le mobilier et l’architecture du lieu.

© Thierry Bouffiès – Ville d’Evreux