Visite libre du musée, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Art, Histoire et Archéologie · Évreux
Informations pratiques
Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée d’Art, Histoire et Archéologie Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découverte libre des collections du musée, réparties dans les salles de l’ancien palais de l’Evêché. Vous pourrez apprécier les oeuvres mais également le mobilier et l’architecture du lieu.
Musée d’Art, Histoire et Archéologie 6 Rue Charles Corbeau, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie +33232318190 https://evreux.fr/sortir/culture/musee-evreux Ancien évêché daté du début du XVIe siècle. À Evreux, direction centre ville-cathédrale, parking aux abords du musée.
Découverte libre des collections du musée, réparties dans les salles de l’ancien palais de l’Evêché. Vous pourrez apprécier les oeuvres mais également le mobilier et l’architecture du lieu.
© Thierry Bouffiès – Ville d’Evreux
À voir aussi à Evreux (Eure)
- A la découverte des chauves-souris, Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon, Évreux 28 août 2026
- Sortie à la découverte des chauves-souris, Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon, Évreux 28 août 2026
- 20ème anniversaire du grand orgue de la cathédrale différents visages de l’orgue Rue Charles Corbeau Évreux 13 septembre 2026
- Accrochage « Photographie(s) en contrepoint », Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux, Évreux 15 septembre 2026
- Visite guidée du temple maçonnique, Temple maçonnique « La Fraternité normande », Évreux 19 septembre 2026