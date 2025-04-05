Visite libre du parc, Centre hospitalier La Chartreuse, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Centre hospitalier La Chartreuse · Dijon
Informations pratiques
Visite libre du parc 19 et 20 septembre Centre hospitalier La Chartreuse Côte-d’Or
Gratuit – Sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Situé au cœur de Dijon, le parc du CH La Chartreuse s’étend sur 15 hectares d’espaces verts. Véritable havre de paix, ce parc abrite 800 arbres de 200 variétés différentes, ainsi que 500 espèces d’arbustes. Il est également traversé par un ruisseau, contribuant à l’atmosphère paisible des lieux. Fin 2024, l’établissement a reçu le trophée « Environnement & Biodiversité » des Trophées Les Jardins d’Hippocrate, décerné par l’association biodiversanté.
Centre hospitalier La Chartreuse 1 boulevard Chanoine Kir 21000 Dijon Dijon 21000 Fontaine-d’Ouche Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 44 11 44 http://www.destinationdijon.com En bus : Liane 3 direction Fontaine d’Ouche, arrêt CHS Chartreuse.
Situé au cœur de Dijon, le parc du CH La Chartreuse s’étend sur 15 hectares d’espaces verts. Véritable havre de paix, ce parc abrite 800 arbres de 200 variétés différentes, ainsi que 500 espèces Il à…
©CH La Chartreuse
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Découvrir le fonctionnement d’un ordinateur Maison des associations de Dijon Dijon 22 août 2026
- Renata chante Dijon Salle des Chantalistes Dijon 23 août 2026
- Les Ducs de Bourgogne et leur palais par Philippe le Bon Dijon 25 août 2026
- Tour Philippe le Bon visite de la Salle d’Astronomie Tour Philippe le Bon Dijon 29 août 2026
- Sur les traces des grands scientifiques Office de Tourisme de Dijon Office de tourisme Dijon 29 août 2026