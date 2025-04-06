Visite libre du parcours permanent de la Cité royale de Loches, Cité Royale de Loches, Loches
samedi 19 septembre 2026 · Cité Royale de Loches · Loches
Informations pratiques
Visite libre du parcours permanent de la Cité royale de Loches 19 et 20 septembre Cité Royale de Loches Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découverte du parcours de visite qui présente les principaux personnages, lieux et caractéristiques architecturales des deux monuments (Logis & Donjon) de la Cité royale de Loches.
Cité Royale de Loches 5 place Charles-VII 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire (0)2 47 19 18 08 https://citeroyaleloches.fr/ Front sud du château de Loches, organisé autour du donjon roman de Foulques Nerra. On y admire un catalogue impressionnant de l’évolution de l’architecture fortifiée entre les XIe et XVe siècles.
Le site a servi de prison à partir du milieu du XVe siècle, accueillant notamment d’illustres prisonniers comme Philippe de Commynes et Ludovic Sforza. Le logis royal correspond à la partie résidentielle où venaient les rois de France pour chasser en forêt de Loches. Il a été construit aux XIVe et XVe siècles. On y voit un magnifique oratoire édifié à la demande d’Anne de Bretagne A 45 mn au sud de Tours par la D943
Découverte du parcours de visite qui présente les principaux personnages, lieux et caractéristiques architecturales des deux monuments (Logis & Donjon) de la Cité royale de Loches.
© Stevens Fremont / Cité royale de Loches.
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