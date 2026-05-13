Visite libre du parcours permanent du Musée national de l’histoire de l’immigration, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris
Visite libre du parcours permanent du Musée national de l’histoire de l’immigration, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris samedi 23 mai 2026.
Visite libre du parcours permanent du Musée national de l’histoire de l’immigration Samedi 23 mai, 19h30 Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical Paris
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Nuit européenne des musées 2026
Visite libre des collections permanentes du Musée de l’histoire de l’immigration
Samedi 23 mai 2026 à partir de 19h
Le parcours permanent du musée est gratuit et en accès libre de 19h30 à 22h.
Pour la Nuit européenne des musées, l’exposition permanente du Musée ouvre exceptionnellement en nocturne !
L’exposition permanente du Musée national de l’histoire de l’immigration déroule, de 1685 à nos jours, une histoire de France à la lumière des migrations. Entièrement repensée en 2023, elle livre un récit chronologique, thématique et sensible de cette histoire commune. Jalonnée par onze dates clés, elle s’achève par un espace consacré aux questions contemporaines.
L’exposition permanente du Musée déploie sur 1800 m² trois siècles d’histoire de l’immigration en France. Documents d’archives, peintures, sculptures, photographies, créations contemporaines et parcours individuels : près de 600 œuvres et objets – issus des collections du musée et de prêts de plusieurs institutions culturelles – écrivent une autre histoire de France, une histoire intimement liée aux échanges et circulations de population de 1685 à aujourd’hui.
Profondément ancrée dans l’actualité et les enjeux contemporains, l’exposition permanente a pour ambition de faire de l’histoire de l’immigration un élément central de l’histoire nationale, de participer à la reconnaissance de cette histoire et enfin, de nourrir la réflexion.
Pour rendre compte de cette histoire commune, le parcours s’articule autour de 11 grandes dates, onze dates piliers de l’histoire de l’immigration des trois derniers siècles qui résonnent avec des temps forts de l’histoire de France.
https://www.histoire-immigration.fr/programmation/expositions/l-exposition-permanente
Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical 293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France Paris 75012 Quartier du Bel-Air Paris Île-de-France +33153595860 https://www.palais-portedoree.fr [{« link »: « https://www.histoire-immigration.fr/programmation/expositions/l-exposition-permanente »}] L’histoire du monument le consacre aujourd’hui comme “monument monumental”, “monument historique” et “monument commémoratif”, trois dimensions qui supposent des récits, des dynamiques d’animation et de démarches de valorisation différentes. Métro 8 / Tram 3 station Porte Dorée / Bus 46
Visite libre
Section 1973 de l’exposition permanente du Musée.
Photo : Cyril Zannettacci © Palais de la Porte Dorée
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