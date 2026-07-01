Visite libre du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : l’escalier Saint-Pierre, Escalier Saint-Pierre, Pont-Saint-Esprit

Informations pratiques

Visite libre du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : l’escalier Saint-Pierre 19 et 20 septembre Escalier Saint-Pierre Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construit entre 1840 et 1858, l’escalier monumental Saint-Pierre s’inscrit dans un projet de modernisation de la façade portuaire de Pont-Saint-Esprit, sur le Rhône. Il permet de relier les quais au cœur de la cité.

Long de 75 mètres et haut de plus de 10 mètres, il présente une composition symétrique : deux volées d’escaliers aboutissent à un large palier central, soutenu par sept arcades sculptées. Balustrades et garde-corps en pierre taillée complètent cet ensemble remarquable.

Son décor associe symboles religieux et références à l’activité fluviale : les vertus théologales, l’ancre de l’Espérance, le pélican de la Charité, le triangle évoquant la Foi et la Trinité, une barque à pleine voile rappelant les « pêcheurs d’hommes », mais aussi des corbeilles de fruits, des tonneaux et des canards. Il affirme ainsi l’importance du Rhône dans l’histoire spirituelle, économique et urbaine de la ville.

Son style mêle néo-classicisme et néo-gothique, dans l’esprit des grands aménagements du XIXe siècle. Bombardé en 1944 puis fragilisé par le temps, l’escalier a été restauré après sa sélection, en 2019, par le Loto du patrimoine.

Lauréat du concours des Rubans du patrimoine en 2024, l’escalier Saint-Pierre demeure aujourd’hui un symbole fort du patrimoine de Pont-Saint-Esprit.

Escalier Saint-Pierre Quai Albert de Luynes, 30130 Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie ESCALIER SAINT-PIERRE

L’escalier monumental Saint-Pierre, construit entre 1840 et 1858, répond à un projet de modernisation de la façade portuaire de Pont-Saint-Esprit sur le Rhône. Il permet de relier les quais au cœur de la cité. Long de 75 m et haut de plus de 10 m, l’escalier présente une composition symétrique : deux volées symétriques qui aboutissent à un large palier central soutenu par sept arcades sculptées, balustrades et garde-corps en pierre taillée. Son décor associe symboles religieux (les vertus théologales, l’ancre de l’Espérance, le pélican de la Charité, le triangle pour la Foi et la Trinité, une barque à pleine voile « pêcheur d’hommes » et références à l’activité fluviale (corbeilles de fruits, tonneaux, canards), affirmant l’importance du Rhône pour la ville.

Le style mêle néo-classisme et néo-gothique, évoquant les grands aménagements du XIXe siècle. Bombardé en 1944, fragilisé par le temps, il a été restauré après sa sélection en 2019 par le Loto du Patrimoine. Il a été lauréat du concours des Rubans

du Patrimoine 2024. Aujourd’hui, il demeure un symbole marquant de l’architecture urbaine et du patrimoine spirituel et économique de Pont-Saint-Esprit.

L’escalier Saint-Pierre a été lauréat du concours des Rubans du Patrimoine en 2024.

ESCALIER SAINT-PIERRE

©Mairie de Pont Saint Esprit