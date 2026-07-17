Visite libre du « père Lachaise rémois », Cimetière du Nord, Reims

Informations pratiques

Visite libre du « père Lachaise rémois » 19 et 20 septembre Cimetière du Nord Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans un cadre arboré, le cimetière abrite les sépultures de nombreuses figures locales et nationales, telles que la Veuve Clicquot Ponsardin ou le frère Arnould, béatifié en 1987.

Au fil de la déambulation, les visiteurs pourront découvrir des œuvres de sculpteurs renommés, comme René de Saint-Marceaux, ainsi qu’un carré militaire dédié aux victimes de la Première Guerre mondiale.

Un lieu de mémoire et de patrimoine, à découvrir librement tout au long du week-end.

Cimetière du Nord 1 bis rue du Champ-de-Mars, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est Surnommé le « père Lachaise rémois », le cimetière du Nord est l’une des premières nécropoles de France à avoir été placée en dehors des murs de la ville en 1787, 14 ans avant l’ouverture du grand cimetière parisien.

Dans un écrin de végétation romantique, le cimetière abrite des sépultures de célébrités locales ou nationales comme le frère Arnould (1838-1890), professeur puis directeur du noviciat de Reims, béatifié par Jean-Paul II en 1987, ou encore la Veuve Clicquot Ponsardin qui fit prospérer la fameuse entreprise de champagne.

On y trouve également des œuvres de sculpteurs importants, tels que René de Saint-Marceaux et Léon Chavaillaud.

Lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale, 306 soldats et victimes civiles sont inhumés dans le carré militaire.

Dans un cadre arboré, le cimetière abrite les sépultures de nombreuses figures locales et nationales, telles que la Veuve Clicquot Ponsardin ou le frère Arnould, béatifié en 1987.

© Ville de Reims