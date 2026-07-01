Visite libre du temple protestant du Saint-Esprit, Temple du Saint-Esprit, Paris

Informations pratiques

Visite libre du temple protestant du Saint-Esprit Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Temple du Saint-Esprit Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite libre de la nef et de la chapelle.

Temple du Saint-Esprit 5 Rue Roquépine, 75008 Paris, France Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France 01 42 65 43 58 http://templedusaintesprit.fr Ce temple fut construit de 1862 à 1865 par l’architecte Théodore Ballu et constitue le premier temple réformé édifié dans la capitale. Il comprend une salle de culte avec sa sacristie, une bibliothèque, des logements ainsi qu’une école de garçons et une école de filles. L’entrée du lieu de culte se distingue par des colonnes surmontées d’un fronton et d’un clocheton. La salle de prière présente un premier niveau lambrissé de chêne et un second portant les tribunes. Un plafond vitré de verres colorés datant de 1905 assurent l’éclairage. Cet édifice est considéré comme une œuvre majeure du Second Empire, réalisée dans un style classique. Métro : Saint-Lazare, Saint-Augustin, Miromesnil

Visite libre

©temple du Saint-Esprit