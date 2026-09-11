Visite libre du temple protestant, Temple Protestant, Angers

Informations pratiques

Visite libre du temple protestant 19 et 20 septembre Temple Protestant Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de tapisseries contemporaines:

Gleb

Grau-Garrige

Lurçat

Dambiermont

Caly

Temple Protestant 5, rue du Musée, 49000 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire http://angers-cholet@epudf.org

Exposition de tapisseries contemporaines:

©Ville Angers