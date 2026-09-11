AGENDA · Angers
Visite libre du temple protestant, Temple Protestant, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Temple Protestant · Angers
Informations pratiques
Visite libre du temple protestant 19 et 20 septembre Temple Protestant Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de tapisseries contemporaines:
Gleb
Grau-Garrige
Lurçat
Dambiermont
Caly
Temple Protestant 5, rue du Musée, 49000 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire http://angers-cholet@epudf.org
Exposition de tapisseries contemporaines:
©Ville Angers
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