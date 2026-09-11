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Visite libre du temple protestant, Temple Protestant, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Temple Protestant · Angers

Visite libre du temple protestant, Temple Protestant, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple Protestant
Adresse
5, rue du Musée, 49000 Angers
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire

Visite libre du temple protestant 19 et 20 septembre Temple Protestant Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de tapisseries contemporaines:
Gleb
Grau-Garrige
Lurçat
Dambiermont
Caly

Temple Protestant 5, rue du Musée, 49000 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire http://angers-cholet@epudf.org
Exposition de tapisseries contemporaines:

©Ville Angers

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