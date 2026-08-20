Visite libre du temple protestant, Temple protestant, Vernoux-en-Vivarais

Informations pratiques

Visite libre du temple protestant 19 et 20 septembre Temple protestant Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

D’un style très sobre, ce temple est l’un des plus grands temples de France. Il fut édifié à partir de 1824 et inauguré le 8 octobre 1826.

Exposition sur les archives trouvées au temple de Vernoux-en-Vivarais : compte-rendus de réunions ; registres de baptêmes, de mariages, de décès ; vieilles bibles…

Temple protestant Place Pasteur 07240 vernoux Vernoux-en-Vivarais 07240 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 58 11 90 L’ancien temple, qui avait été bâti en 1562, fut démoli en 1683 après le massacre des Protestants par les Dragons du Roi au lieu-dit L’Herbasse. C’est l’homme politique ardéchois, Antoine de Boissy d’Anglas, sénateur sous Napoléon, qui obtint l’autorisation de faire bâtir le temple actuel. Les travaux commencèrent en 1824. Alors qu’il restait encore à poser le plafond, il fut procédé à l’inauguration le 8 octobre 1826. D’un style très sobre, il est l’un des plus grands temples de France. En 1844, il fallut procéder à la réparation de la toiture et, en 1874, des aménagements et des salles annexes furent réalisés.

D’un style très sobre, ce temple est l’un des plus grands temples de France. Il fut édifié à partir de 1824 et inauguré le 8 octobre 1826.

© Nicolas Garousse