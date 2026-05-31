Visite libre du théâtre, Théâtre Legendre, Évreux

Visite libre du théâtre Dimanche 20 septembre, 14h00 Théâtre Legendre Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez le batîment du Théâtre Legendre, un théâtre à l’italienne édifié en 1901 par l’architecte Legendre.

Théâtre Legendre 1 square Georges Brassens, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 02 32 29 63 00 http://www.letangram.com Le théâtre Legendre a été construit entre 1900 et 1903 dans un style Beaux-Arts avec une capacité de 400 places. Le théâtre échappe au bombardement de 1940 et 1944. Après-guerre, il fait l’objet de plusieurs rénovations. Il est inscrit au titre des Monuments historiques le 22 novembre 2002. Après avoir fêté ses 100 ans, le théâtre fait l’objet d’une restauration complète et d’une extension afin de mieux accueillir les spectateurs, mais aussi les artistes. Scène nationale d’Évreux.

Visitez le batîment du Théâtre Legendre, un théâtre à l’italienne édifié en 1901 par l’architecte Legendre.

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