Visite libre d’un temple protestant, ancienne église des Prémontrés, Temple Saint-Jean, Nancy

Visite libre d’un temple protestant, ancienne église des Prémontrés 19 et 20 septembre Temple Saint-Jean Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ancienne église des Prémontrés à Nancy, bâtie d’après les plans de l’architecte italien Giovanni Betto, il s’agit d’un bâtiment exceptionnel, copiant les églises romaines. Actuel temple Saint-Jean, cet édifice est doté d’un orgue remarquable du facteur Cuvilier, dont le buffet est inscrit au titre des monuments historiques.

Une exposition « L’Eglise réformée de Nancy, d’un presbytère à un autre, une page d’histoire » sera présentée au public.

Temple Saint-Jean place André Maginot 54000 Nancy Nancy 54000 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est

Ancienne église des Prémontrés à Nancy, bâtie d’après les plans de l’architecte italien Giovanni Betto, il s’agit d’un bâtiment exceptionnel, copiant les églises romaines. Actuel temple Saint-Jean, …

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