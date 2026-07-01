Visite libre d’un Tennis Club historique, Tennis club, Reims
samedi 19 septembre 2026 · Tennis club · Reims
Informations pratiques
Visite libre d’un Tennis Club historique 19 et 20 septembre Tennis club Marne
Sauf accès piscine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visitez librement un petit parc urbain en plein cœur de la ville qui accueille, depuis 1921, un Tennis Club reconnu.
Pas d’accès à la piscine.
Tennis club 15 rue Lagrive, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est http://www.tcreims.com Espace urbain paysager, le Tennis club est fondé en 1920, dans le cadre de l’amitié franco-américaine. Il se compose d’une piscine à pergola dite à l’antique (œuvre de Jean Rapin), d’un club-house (d’Edouard Redon), et de courts couverts (de Jacques Herbé et des frères Galloy).
Visitez librement ce petit parc urbain en plein cœur de la ville qui accueille depuis 1921 un Tennis Club reconnu. Sauf accès piscine.
© JJV – TCR
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