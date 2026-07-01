Visite libre d’une église au style baroque italien : l’église Saint-Joseph-des-Carmes, un site exceptionnel à Paris, Église catholique Saint-Joseph-des-Carmes, Paris

Informations pratiques

Visite libre d’une église au style baroque italien : l’église Saint-Joseph-des-Carmes, un site exceptionnel à Paris 19 et 20 septembre Église catholique Saint-Joseph-des-Carmes Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église Saint-Joseph-des-Carmes est un site exceptionnel à Paris. Église au style baroque italien, elle accueille au début du XVIIe siècle la première communauté de frères Carmes Déchaux en France après la réforme menée par sainte Thérèse d’Avila. En 1792, l’église fut transformée en prison pour les prêtres réfractaires refusant de signer la « Constitution civile du Clergé ». Plus de 110 prêtres et évêques ont été martyrisés le 2 septembre de cette même année dans les jardins attenants à l’église. Une crypte leur est consacrée. Au XIXe siècle, le Père Lacordaire réimplanta l’ordre dominicain en cette église et se lia d’amitié avec Frédéric Ozanam, précurseur du « catholicisme social » . Frédéric Ozanam, fondateur des « Conférences Saint Vincent de Paul », meurt à 40 ans après s’être dévoué au plus pauvres. Enterré dans la crypte de l’église Saint-Joseph, il a été béatifié en 1997 par le pape Jean-Paul II lors de son voyage à Paris à l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ).

Une visite de l’église et des cryptes est proposée chaque samedi à 15h (entrer par le 70 rue de Vaugirard), sauf au mois d’août.

Des visites sont également possibles en semaine : contacter accueil@sjdc.fr

Église catholique Saint-Joseph-des-Carmes 74 Rue de Vaugirard, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France 0145448977 https://www.sjdc.fr [{« link »: « mailto:accueil@sjdc.fr »}] Accès: Métro 4 Saint-Placide Métro 12 Rennes Métro 10 Sèvres-Babylone

Visite libre

©