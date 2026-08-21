Visite libre d’une église du début du XXe siècle, Église Saint-Nicaise, Reims

Informations pratiques

Visite libre d’une église du début du XXe siècle 19 et 20 septembre Église Saint-Nicaise Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez librement l’église Saint-Nicaise, remarquable par son plan en croix grecque et sa tour-lanterne octogonale qui illumine l’ensemble de la nef. Construite dans l’élan du renouveau des arts sacrés, elle se distingue par la richesse de ses décors intérieurs, mêlant modernité et tradition liturgique. Une visite à ne pas manquer pour apprécier l’harmonie de son architecture et la beauté de ses œuvres.

Église Saint-Nicaise Avenue de la Marne, 51100 Reims, France Reims 51100 Chemin-Vert Marne Grand Est 0769376503 Église construite en 1923 pour la cité du Chemin-Vert, cité-jardin créée après 1918 par le Foyer Rémois, fondé en 1912 par l’industriel Georges Charbonneaux. L’église construite par l’architecte Jean-Marcel Auburtin, au plan en croix grecque, est surmontée d’une tour lanterne massive. La décoration intérieure, achevée en 1935, a été exécutée par un ensemble d’artistes représentatif de l’art religieux de l’entre-deux-guerres : les sculpteurs Emma Thiollier et Roger de Villiers, les peintres Jean Berque, Maurice Denis, Gustave-Louis Jaulmes et Ernest Laurent. Les dalles de verre moulé-pressé sont dues au maître- verrier René Lalique. L’édifice est un exemple de l’architecture religieuse des années 20, avec une recherche de volumes simples, de matériaux modernes (béton armé, verre moulé), et le respect des formes traditionnelles.

Découvrez librement l’église Saint-Nicaise, remarquable par son plan en croix grecque et sa tour-lanterne octogonale qui illumine l’ensemble de la nef. Construite dans l’élan du renouveau des arts se…

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