Visite libre d’une maison diocésaine, Maison diocésaine, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Maison diocésaine · Nîmes
Informations pratiques
Visite libre d’une maison diocésaine Samedi 19 septembre, 08h30, 14h00 Maison diocésaine Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Découvrez l’ancien Grand Séminaire de Nîmes, bâti en 1926, et visitez son cloître, son atrium, sa chapelle et son oratoire.
Un bâtiment empreint de sérénité, à découvrir au fil d’un parcours exceptionnel.
Maison diocésaine 6 Rue Salomon Reinach, 30000 Nîmes Nîmes 30011 Les Amoureux Gard Occitanie Construit en 1926, ce lieu a d’abord été prévu pour acceuillir le grand séminaire de la ville. Depuis les années 1980, il est devenue une maison diocésaine. L’ensemble est surtout remarquable pour son jardin interne. Sur la rue Salomon Reinach
Proche de l’arrêt Charles Gide (l.15,l.32)
Découvrez l’ancien Grand Séminaire de Nîmes bâti en 1926 et visitez son cloître, l’atrium, sa chapelle et son oratoire dans ce bâtiment empli de sérénité.
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