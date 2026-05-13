Visite libre en famille de l’exposition temporaire « D’une rue à l’autre », Maison du Patrimoine Sedan, Sedan
Visite libre en famille de l’exposition temporaire « D’une rue à l’autre », Maison du Patrimoine Sedan, Sedan samedi 23 mai 2026.
Visite libre en famille de l’exposition temporaire « D’une rue à l’autre » Samedi 23 mai, 17h30 Maison du Patrimoine Sedan Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00
En famille, visitez l’exposition temporaire, les rues de Sedan n’auront plus de secrets pour vous ! Livret-jeux et coloriages en libre accès.
Maison du Patrimoine Sedan Rue des anciens d’Afrique du Nord, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 27 8 85 http://www.sedan.fr Centre d’Interprétation de l’architecture et du patrimoine.
Présentation de l’histoire et de l’architecture de Sedan parking et bus à proximité. Accessible PMR
En famille, visitez l’exposition temporaire, les rues de Sedan n’auront plus de secrets pour vous ! Livret-jeux et coloriages en libre accès.
©Service du Patrimoine / Ville de Sedan
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