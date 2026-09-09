Visite libre et gratuite de l’exposition « Princesse rebelle », Château de Sceaux, musée départemental – Anciennes écuries, Sceaux

Informations pratiques

Visite libre et gratuite de l’exposition « Princesse rebelle » 19 et 20 septembre Château de Sceaux, musée départemental – Anciennes écuries Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Consacrée à Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de Berry, personnage historique de premier plan, cette exposition apporte un éclairage inédit sur la vie de celle qui fut une véritable « Marie Stuart française ». Dix-huit ans après l’exposition pionnière Entre Cour et Jardin. Marie-Caroline, duchesse de Berry, elle s’articule autour de « tableaux émouvants », stations symboliques du mythe de la duchesse de Berry. Une réunion de peintures, de gravures, de mobilier et d’objets d’art montre comment se sont constitués le parcours et la légende autour de cette femme ; comment elle a su, grâce à son image, se jouer des conventions et forger son destin, à une époque où celui des femmes de son rang était tracé par d’autres.

Château de Sceaux, musée départemental – Anciennes écuries Allée d’Honneur 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 06 59 90 33 14 https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/ https://www.facebook.com/domainedesceaux;https://www.instagram.com/domainedesceaux/ Situé au cœur de l’ancien domaine de Jean-Baptiste Colbert, ministre des Finances sous Louis XIV, le Château de Sceaux, musée départemental, bénéficie d’un cadre d’exception. Construit sous le Second Empire en lieu et place de celui de Colbert, il abrite les collections permanentes du musée. Il est dédié à l’histoire de ses propriétaires et du Domaine de Sceaux. Précieux témoignages du Grand Siècle, les dépendances du Château – le pavillon de l’Aurore, orné d’une coupole peinte par Charles Le Brun, et l’Orangerie, édifiée par Jules Hardouin-Mansart -, s’inscrivent dans un parc de plus de 180 hectares tracé par André Le Nôtre. Les Anciennes Écuries, récemment réhabilitées, accueillent une boutique, un atelier pédagogique et, généralement, les expositions temporaires. Voiture ou vélo : 20 min de la porte d’Orléans, RD920 (ex RN20), parking sur l’esplanade. Bus : lignes 192, 197, arrêt parc de Sceaux. RER B : stations Bourg-la-Reine, Sceaux ou Parc de Sceaux

Visite libre de l’exposition « Princesse rebelle »

Entrevue de Louis XVIII avec la duchesse de Berry, à la croix de Saint-Hérem, dans la forêt de Fontainebleau – Henri Lecomte © Château de Versailles, Dist. GrandPalaisRmn / Christophe Fouin