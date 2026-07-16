Visite libre et gratuite du domaine en péril, La Batejade, Alès

Informations pratiques

Visite libre et gratuite du domaine en péril 19 et 20 septembre La Batejade Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour faciliter votre visite libre et gratuite du domaine, un plan illustré vous sera remis à la buvette, située au centre du site.

Une fois la visite terminée, le plan devra être rapporté à la buvette. Ce sera aussi l’occasion de faire une pause et de vous réhydrater, car en septembre, il peut encore faire chaud chez nous.

La Batejade 854 route d’Uzès, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 66 50 http://www.spaclabatejade.e-monsite.com https://www.facebook.com/spaclabatejade La Batejade est un domaine du XVIIIe siècle.

Lieu de vie atypique, il est entouré de verdure et présente une architecture cévenole.

Aujourd’hui, la Batejade est entretenue par une association de passionnés, l’association Sauvegarde du Patrimoine Alésien Cévenol, qui fait partager ce domaine à travers un jardin partagé, un habitat partagé, une écologie humaine et environnementale partagée. Rond-point du pont du Gard, direction la Jasse de Bernard, direction Uzès.

Pour faciliter votre visite libre et gratuite du domaine, un plan illustré vous sera remis à la buvette, située au centre du site.

©Catherine Laciste-Pouget