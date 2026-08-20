Visite libre et gratuite du musée de la Chaussure, Musée de la chaussure, Romans-sur-Isère
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la chaussure · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Visite libre et gratuite du musée de la Chaussure 19 et 20 septembre Musée de la chaussure Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Un lieu unique qui met le monde à vos pieds !
La riche collection du musée de la Chaussure vous offre un voyage passionnant à travers les continents et les modes. De la sadale de l’Antiquité jusqu’aux crampons de M’Bappé, plongez dans l’univers fascinant de la chaussure. Une collection prestigieuse conservée dans un ancien couvent de la Visitation ; veritable écrin patrimonial.
Musée de la chaussure Rue Bistour, 26100 Romans-sur-Isère, France Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475055181 https://www.museedelachaussure.fr Ancien couvent construit du XVIIe au XIXe siècles, agrémenté de jardins à la française.
Un lieu unique qui met le monde à vos pieds !
©Ville de Romans-sur-Isère
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