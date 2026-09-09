Visite libre et gratuite du pavillon de l’Aurore, Château de Sceaux, musée départemental – Pavillon de l’Aurore, Sceaux

Informations pratiques

Visite libre et gratuite du pavillon de l’Aurore 19 et 20 septembre Château de Sceaux, musée départemental – Pavillon de l’Aurore Hauts-de-Seine

Le pavillon de l’Aurore est un petit bâtiment limité à 19 personnes, personnel compris. Il n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. Il n’est pas doté de toilettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez l’élégance intemporelle du domaine de Sceaux, parc et musée départementaux !

La coupole du pavillon abrite une vaste peinture allégorique sur le thème de l’Aurore, composée par Charles Le Brun en 1672.

Profitez de votre visite pour découvrir les collections du Château qui évoquent l’histoire du site et l’art de vivre à la française, de Louis XIV à Napoléon III : peintures, sculptures, pièces de mobilier, dessins, estampes, manuscrits, livres et céramiques…

Des médiateurs seront présents dans les salles pour répondre à toutes vos questions !

Château de Sceaux, musée départemental – Pavillon de l’Aurore Domaine départemental de Sceaux 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 87 29 71 https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/ https://www.facebook.com/domainedesceaux;https://www.instagram.com/domainedesceaux/ Situé au cœur de l’ancien domaine de Jean-Baptiste Colbert, ministre des Finances sous Louis XIV, le Château de Sceaux, musée départemental, bénéficie d’un cadre d’exception. Construit sous le Second Empire en lieu et place de celui de Colbert, il abrite les collections permanentes du musée et est dédié à l’histoire de ses propriétaires et du Domaine de Sceaux. Précieux témoignages du Grand Siècle, les dépendances du Château – le pavillon de l’Aurore et l’Orangerie, édifiée par Jules Hardouin-Mansart -, s’inscrivent dans un parc de plus de 180 hectares tracé par André Le Nôtre. Les Anciennes Écuries, récemment réhabilitées, accueillent une boutique, un atelier pédagogique et, généralement, les expositions temporaires. Le pavillon de l’Aurore, petit édifice d’inspiration italienne, renferme une vaste coupole au décor allégorique sur le thème de l’Aurore, composé par Charles Le Brun en 1672. Voiture ou vélo : 20 min de la porte d’Orléans, RD920 (ex RN20), parking sur l’esplanade. Bus : lignes 192, 197, arrêt parc de Sceaux. RER B : stations Bourg-la-Reine, Sceaux ou Parc de Sceaux

Visite libre

©CD92