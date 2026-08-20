Visite libre et guidée de l’ancienne maison diocésaine Saint-Sixte, Maison Saint-Sixte, Reims

Informations pratiques

Visite libre et guidée de l’ancienne maison diocésaine Saint-Sixte Samedi 19 septembre, 10h00 Maison Saint-Sixte Marne

Les visites guidées se feront en fonction des disponibilités des étudiants et du personnel qui vous accueilleront à votre arrivée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’histoire des lieux sera présentée par les étudiants de l’Institut catholique de Paris. Ils vous feront découvrir les vitraux des années 1930, la grande chapelle, le cloître et bien d’autres lieux encore.

Maison Saint-Sixte 6 rue Lieutenant Herduin, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est En 1564, Reims accueille, rue du Barbâtre, le premier séminaire de France, lieu de formation des prêtres depuis le Concile de Trente.

Régulièrement transformés, les locaux sont reconstruits par l’architecte Émile Dufay-Lamy à partir de 1924 : autour d’un vaste cloître s’organisent des chambres, des salles de cours et une chapelle ornée de vitraux réalisés par Jacques Simon.

En 1994, le séminaire est réaménagé pour accueillir la « Maison Saint-Sixte », regroupant des services diocésains, des associations, ainsi que les studios d’une radio.

Depuis septembre 2021, le site accueille le campus de Reims de l’Institut Catholique de Paris. Arrêt bus : Gerbert

L’histoire des lieux sera présentée par les étudiants de l’Institut catholique de Paris. Ils vous feront découvrir les vitraux des années 1930, la grande chapelle, le cloître et bien d’autres lieux…

© jbdelerue256