Visite libre et guidée du Puits de Moïse, Centre hospitalier La Chartreuse, Dijon

Informations pratiques

Visite libre et guidée du Puits de Moïse 19 et 20 septembre Centre hospitalier La Chartreuse Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Puits de Moïse, l’un des plus brillants chantiers artistiques de la fin du Moyen Âge. Le Puits de Moïse, sculpté par Claus SLUTER de 1395 à 1406, est construit au centre de ce qui fut jadis l’ancien cloître de la « Chartreuse de Champmol ». Pile hexagonale d’environ sept mètres de haut, construite au-dessus d’une source souterraine, elle abrite la statue de six prophètes de l’Ancien Testament : Isaïe, Daniel, Zacharie, Jérémie, David et Moïse. Les sculptures sont particulièrement expressives et soignées jusqu’au moindre détail : draperies, attitudes, expressions, etc. Le Puits de Moïse demeure l’un des plus beaux héritages de la sculpture de l’école bourguignonne médiévale.

Des professionnels de Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès proposent des visites guidées du Puits de Moïse sur place.

Centre hospitalier La Chartreuse 1 boulevard Chanoine Kir 21000 Dijon Dijon 21000 Fontaine-d’Ouche Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 44 11 44 http://www.destinationdijon.com En bus : Liane 3 direction Fontaine d’Ouche, arrêt CHS Chartreuse.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Puits de Moïse, l’un des plus brillants chantiers artistiques de la fin du Moyen Âge. Le Puits de Moïse, sculpté par Claus SLUTER de…

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