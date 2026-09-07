Visite libre et rencontre : le chantier de l’église Saint-Denis, Église Saint-Denis, Saint-Omer
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Denis · Saint-Omer
Informations pratiques
Visite libre et rencontre : le chantier de l’église Saint-Denis 19 et 20 septembre Église Saint-Denis Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
En partenariat avec les musées de Saint-Omer et de la ville de Saint-Omer. Située au coeur de la ville, cette église possède la plus ancienne tour gothique de la région. Admirez son architecture fascinante entre Moyen-Âge et époque moderne. Echangez avec une guide et les artisans qui oeuvrent à la restauration de l’église. Plusieurs corps de métiers vous seront présentés : verrier, tailleur de pierre, couvreur et charpentier.
Église Saint-Denis Enclos Saint Denis, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321382187 http://arras.catholique.fr/stbenoitenmorinie
En partenariat avec les musées de Saint-Omer et de la ville de Saint-Omer. Située au coeur de la ville, cette église possède la plus ancienne tour gothique de la région. Admirez son architecture et à…
©Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer
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