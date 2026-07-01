[Visite libre] Exposition « Lumières et ténèbres : la fascination de l’eau », Musée des beaux-arts, Nîmes

Informations pratiques

[Visite libre] Exposition « Lumières et ténèbres : la fascination de l’eau » 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite guidée de l’exposition « Lumières et ténèbres : la fascination de l’eau ».

Les étendues d’eau sont porteuses de fantasmes, génératrices de terreurs, symboles d’infini et de toute-puissance. Omniprésente dans la mythologie et les religions, l’eau revêt tour à tour un aspect sombre et vertueux. Elle est à la fois symbole spirituel, purificateur, source de vie et obstacle terrifiant, d’où viendraient le mal et la fin du monde.

Insaisissable, aujourd’hui menacée par la pollution et le réchauffement de la planète, l’eau, ses formes et son esthétique demeurent une source constante d’inspiration et d’émerveillement pour les artistes.

Entre réalité et imaginaire, l’exposition « Lumières et ténèbres : la fascination de l’eau » se dévoile à travers plus de quatre-vingts œuvres et installations sonores.

Musée des beaux-arts Rue de la Cité Foulc, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie 33466767182 https://www.nimes.fr/culture/musees-planetarium/musee-des-beaux-arts.html Véritable écrin imaginé par l’architecte nîmois Max Raphel, le musée des beaux-arts ouvre ses portes en 1907. Il est réaménagé et mis en valeur en 1987 par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Découvrez ses sculptures, peintures et dessins des écoles italienne, nordique et française du XVe au XXe siècle ainsi qu’un bel ensemble d’art français du XIXe siècle. Riche de ses collections, le musée vous propose ses expositions temporaires. A proximité des gares SNCF Nîmes centre et routière, des parkings de l’Esplanade et Gare SNCF. En bus et Trambus : arrêts Esplanade, Romanité et Planas. A 2 minutes à pied du musée Cultures taurines, du musée de la Romanité et des arènes.

Les étendues d’eau sont porteuses de fantasmes, génératrices de terreurs, symboles Je dirai « visite guidée » par cohérence avec le reste du document d’infini et de toute-puissance. Omniprésente dans…

©Musée de Beaux-arts