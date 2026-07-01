[Visite libre] Exposition « Résurgences, l’eau à Nîmes », Musée du Vieux Nîmes, Nîmes

Informations pratiques

[Visite libre] Exposition « Résurgences, l’eau à Nîmes » 19 et 20 septembre Musée du Vieux Nîmes Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La présence, l’absence ou l’acheminement de l’eau jouent un rôle essentiel dans la manière dont les hommes habitent un territoire.

À Nîmes, la gestion des eaux constitue un enjeu majeur depuis l’Antiquité, pour l’approvisionnement, le fonctionnement de la ville et la vie quotidienne. Elle a ainsi profondément façonné l’organisation de la cité.

L’exposition retrace ces évolutions historiques et met en lumière la place de l’eau dans la ville, ainsi que les problématiques contemporaines liées aux pénuries et aux excès, à travers une sélection de lieux emblématiques.

L’exposition est accompagnée de projets de médiation menés par les étudiants de la licence design de l’Université de Nîmes.

Musée du Vieux Nîmes Place Aux Herbes, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie 0466767182 https://www.nimes.fr/culture/musees-planetarium/musee-du-vieux-nimes.html Le palais épiscopal bâti pour Guillaume Briçonnet (1496-1511) ayant été détruit en 1567, son successeur Monseigneur Séguier, entreprit en 1682 la construction de l’édifice actuel. Ce monument résulte de la collaboration entre Alexis de la Feuille de Melville, inspecteur des ouvrages du Canal du Midi, auteur des plans, et l’architecte Jacques Cubizol. En 1757, l’architecte Gabriel Dardalhion réalisa le grand escalier et aménagea les appartements du premier étage. Dans sa forme actuelle (qui date des remaniements de 1910), le bâtiment comporte un corps de logis central, entre cour et jardin, avec une aile orientale en retour vers le nord et, à l’ouest, une façade factice qui simule une aile occidentale symétrique à la première. Les communs sont situés à l’ouest du jardin. Les écuries, qui étaient situées à l’est du bâtiment, ouvraient sur une cour qui communiquait par des passages avec la cour d’honneur, le jardin et la rue du Chapitre. La cour d’honneur donnait également accès à la chapelle épiscopale, liaison supprimée en 1910 pour créer la rue Mathieu-Lacroix. Un sous-sol voûté occupe la surface du bâtiment. Les façades nord et sud présentent une travée de fenêtres formant un léger avant-corps. La travée centrale, plus large que les autres, concentre toute l’ornementation sculptée. Au XIXe siècle, les menuiseries des baies ont été remplacées par des vitraux. La décoration intérieure date également du milieu du XIXe siècle. Toutefois, des peintures ont été retrouvées dans le cabinet de l’évêque, pouvant être attribuées à François et Jean Gommeau, et datées de 1683-1685.

La présence, l’absence ou l’acheminement de l’eau jouent un rôle essentiel dans la manière des hommes d’habiter un territoire. La gestion des eaux est un enjeu majeur à Nîmes pour le fonctionnement a…

©Musée du Vieux Nîmes