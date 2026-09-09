Visite libre gratuite du musée Picarvie, musée Picarvie, Saint-Valery-sur-Somme

Informations pratiques

Visite libre gratuite du musée Picarvie 19 et 20 septembre musée Picarvie Somme

Visite libre gratuite selon horaires d’ouverture du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir ou redécouvrir l’impressionnante collection du musée.

Plongez dans la vie des Picards d’autrefois en parcourant ruelles pavées, échoppes, estaminet et école.

Plus de 6 000 outils, une quarantaine de métiers, ainsi que les savoir-faire du torchis et du lin y sont présentés.

Dernières entrées au musée 1h avant la fermeture

Visite libre, gratuite

musée Picarvie 5 quai du Romerel, 80230 Saint Valery sur Somme Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France 03 22 26 94 90 https://www.picarvie.fr/ Au cœur de la ville de Saint-Valery-sur-Somme, entrez dans la vie des Picards au siècle dernier avec ses ateliers, ses échoppes, son estaminet, son école, sa ferme… En flânant dans des petites ruelles pavées, vous découvrirez une collection impressionnante de plus de 6000 outils, ainsi qu’une quarantaine de métiers. Y sont également présentés la technique du torchis et le travail du lin.

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir ou redécouvrir l’impressionnante collection du musée.

Teddy Hénin