Visite libre : la collégiale Notre-Dame et son cloître, Collégiale Notre-Dame, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Visite libre : la collégiale Notre-Dame et son cloître 19 et 20 septembre Collégiale Notre-Dame Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le cardinal Arnaud de Via, neveu du pape Jean XXII, fonde dans sa livrée un chapitre de douze chanoines, auquel il lègue ses biens en 1336. Ceux-ci agrandissent sa chapelle, qui devient l’église collégiale Notre-Dame.

En 1350, les chanoines font édifier le cloître attenant à l’église ainsi que le beffroi. Adossé au nord, le cloître desservait autrefois les différents bâtiments du monastère.

En 1792, la collégiale devient l’église paroissiale, en remplacement de l’église Saint-Pons.

Cet édifice de style gothique méridional abrite de nombreuses œuvres d’art, ainsi qu’une copie de la célèbre Pietà dont l’original est conservé au musée du Louvre.

La collégiale Notre-Dame et son cloître sont classés au titre des monuments historiques depuis 1862.

Collégiale Notre-Dame Place Meissonnier, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, France Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 0490274923 https://villeneuvelezavignon.com/decouvrir-la-ville/ville-attractive/patrimoine/collegiale-notre-dame Le cardinal Arnaud de Via, neveu du pape Jean XXII, fonde dans sa livrée un chapitre de douze chanoines auquel il lègue ses biens en 1336. Il agrandit sa chapelle qui devient l’église-collégiale Notre-Dame. En 1350, les chanoines font édifier le cloître attenant à l’église ainsi que le beffroi. Le cloître, adossé au nord, desservait les autres bâtiments du monastère. En 1792, la collégiale devient l’église paroissiale en remplacement de l’église Saint-Pons. Parking Place Charles David.

Le cardinal Arnaud de Via, neveu du pape Jean XXII, fonde dans sa livrée un chapitre de douze chanoines, auquel il lègue ses biens en 1336. Ceux-ci agrandissent sa chapelle, qui devient l’église En…

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