Visite libre : la motte castrale, La Motte castrale, Saint-Omer

Informations pratiques

Visite libre : la motte castrale 19 et 20 septembre La Motte castrale Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À deux pas de la cathédrale, la Motte castrale de Saint-Omer est l’une des rares mottes médiévales encore conservées en France. Édifiée aux XIe et XIIe siècles, elle témoigne du pouvoir des comtes de Flandre et de l’organisation défensive de la ville. Transformée en prison dès le Moyen Âge, elle accueille notamment une prison militaire construite en 1762 sur le modèle des casernes de Vauban. Son architecture en brique et en pierre, ses anciennes cellules et sa cour intérieure témoignent de cette longue histoire carcérale. Acquise par la Ville en 2009, elle est restaurée en 2013-2014 et reconvertie en équipement culturel.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez librement ce site exceptionnel et plongez dans plus de mille ans d’histoire.

La Motte castrale 1 bis Place Sithieu – 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 98 08 51 http://www.tourisme-saintomer.com A deux pas de la cathédrale de Saint-Omer s’éleva vers l’an mil une motte châtelaine. Il reste aujourd’hui une levée de terre, tandis que le château médiéval a laissé place à une prison bâtie en 1762 par les ingénieurs militaires du roi pour le baillage. Un site unique. Accessible par la gare (ligne Lille-Calais) et la route : (D928) de Lille, (D300) de Dunkerque, (A26-E15) de Calais, Béthune, Lens, Arras, (N42) de Boulogne-sur-Mer

À deux pas de la cathédrale, la Motte castrale de Saint-Omer est l’une des rares mottes médiévales encore conservées en France. Édifiée aux XIe et XIIe siècles, elle témoigne du pouvoir des comtes de…