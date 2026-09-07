Visite libre, Lavoir du Quai des Îles, Clamecy
samedi 19 septembre 2026 · Lavoir du Quai des Îles · Clamecy
Informations pratiques
Visite libre 19 et 20 septembre Lavoir du Quai des Îles Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découverte de l’écomusée des Lavandières !
Plongez dans l’univers des lavandières et leur savoir-faire traditionnel. À travers des objets, des récits et des démonstrations, revivez une activité emblématique qui a marqué l’histoire locale.
Une visite authentique et immersive pour petits et grands !
Lavoir du Quai des Îles Quai des Îles, 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 27 50 70 http://www.clamecy.fr
Découverte de l’écomusée des Lavandières
©Barbara Turchetto – Mairie de Clamecy
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