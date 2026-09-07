Visite libre, Lavoir du Quai des Îles, Clamecy

Informations pratiques

Visite libre 19 et 20 septembre Lavoir du Quai des Îles Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de l’écomusée des Lavandières !

Plongez dans l’univers des lavandières et leur savoir-faire traditionnel. À travers des objets, des récits et des démonstrations, revivez une activité emblématique qui a marqué l’histoire locale.

Une visite authentique et immersive pour petits et grands !

Lavoir du Quai des Îles Quai des Îles, 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 27 50 70 http://www.clamecy.fr

Découverte de l’écomusée des Lavandières

©Barbara Turchetto – Mairie de Clamecy