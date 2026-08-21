Visite Libre – Le château de Rochechouart : un Patrimoine architectural réinventé., Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart, Rochechouart

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Visite Libre – Le château de Rochechouart : un Patrimoine architectural réinventé. 19 et 20 septembre Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À partir de 1836, pour préserver le château de sa dégradation, le département de la Haute-Vienne lui a progressivement attribué de nouveaux usages. Cette réinvention a permis à cette remarquable architecture de traverser le temps et de devenir, en 1985, le musée actuel.

Au fil de votre visite, en autonomie ou en famille, découvrez un lieu où patrimoine et création contemporaine dialoguent. Les espaces muséographiques, installés depuis l’ouverture du musée, ainsi que les œuvres d’artistes internationaux présentées au fil des années, témoignent de la volonté de préserver l’histoire du monument tout en lui donnant une nouvelle vocation.

Cette visite invite également à s’interroger sur les choix de conservation qui façonnent notre mémoire collective : ce que nous décidons de préserver, de transformer ou d’abandonner raconte autant notre époque que celle qui nous a précédés.

Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart Place du Château, 87600 Rochechouart Rochechouart 87600 La Cloître Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 03 77 77 http://www.musee-rochechouart.com https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-dart-contemporain-de-la-Haute-Vienne-Ch%C3%A2teau-de-Rochechouart-116593301835306/ Sur un promontoire rocheux, le château occupe un site remarquable dominant la vallée de la Graine et de la Vayres. L’édifice date, pour l’essentiel, du XVe siècle avec sa cour intérieure et son élégante galerie Renaissance. Deux salles sont ornées d’un rare ensemble de fresques du XVIe siècle. Dans le château, un musée contemporain regroupe une collection d’œuvres d’artistes représentés dans les plus grands musées d’Europe, ainsi qu’un fonds consacré à Raoul Hausmann, célèbre dadaïste réfugié en Limousin pendant la Seconde Guerre mondiale. Parking à proximité.

A partir de 1836, afin de résister à sa détérioration, le département de la Haute-Vienne a su redéfinir l’usage du château. En redessinant ses fonctions, cette architecture remarquable a pu perdurer…

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