Visite libre – Le Jardin botanique, un patrimoine vivant, Jardin botanique de l’université de Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Visite libre – Le Jardin botanique, un patrimoine vivant 19 et 20 septembre Jardin botanique de l’université de Strasbourg Bas-Rhin

En continu. Pour plus d’information, rendez-vous sur le carré central devant la serre froide.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rejoignez-nous dans cet écrin de biodiversité au cœur de la ville avec plus de 5 500 espèces de plantes et 3,5 hectares de verdure !

Expositions, visites guidées, parcours en autonomie, art, mythologie, musique… Explorez le Jardin botanique à travers une programmation qui met en lumière les plantes, ainsi qu’une biodiversité et un patrimoine botanique et historique aujourd’hui menacés.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le carré central devant la serre froide et sur le site web du jardin botanique : https://jardin-botanique.unistra.fr/

Jardin botanique de l’université de Strasbourg Allée Anton de Bary, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Quartier des XV Bas-Rhin Grand Est +33368851865 http://www.jardin-botanique.unistra.fr [{« link »: « https://jardin-botanique.unistra.fr/ »}] Programme du jardin élaboré par le professeur Anton de Bary. Serre dodécagonale. Gratuit. Animaux interdits. Toilettes (WC)

Rejoignez-nous dans cet écrin de biodiversité au cœur de la ville avec plus de 5 500 espèces de plantes et 3,5 hectares de verdure !

© Jardin Botanique de l’Université de Strasbourg