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Visite libre – Le Jardin botanique, un patrimoine vivant, Jardin botanique de l’université de Strasbourg, Strasbourg

samedi 19 septembre 2026 · Jardin botanique de l'université de Strasbourg · Strasbourg

Visite libre – Le Jardin botanique, un patrimoine vivant, Jardin botanique de l’université de Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardin botanique de l'université de Strasbourg
Adresse
Allée Anton de Bary, 67000 Strasbourg, France
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
En continu. Pour plus d’information, rendez-vous sur le carré central devant la serre froide.

Visite libre – Le Jardin botanique, un patrimoine vivant 19 et 20 septembre Jardin botanique de l’université de Strasbourg Bas-Rhin

En continu. Pour plus d’information, rendez-vous sur le carré central devant la serre froide.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rejoignez-nous dans cet écrin de biodiversité au cœur de la ville avec plus de 5 500 espèces de plantes et 3,5 hectares de verdure !
Expositions, visites guidées, parcours en autonomie, art, mythologie, musique… Explorez le Jardin botanique à travers une programmation qui met en lumière les plantes, ainsi qu’une biodiversité et un patrimoine botanique et historique aujourd’hui menacés.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le carré central devant la serre froide et sur le site web du jardin botanique : https://jardin-botanique.unistra.fr/

Jardin botanique de l’université de Strasbourg Allée Anton de Bary, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Quartier des XV Bas-Rhin Grand Est +33368851865 http://www.jardin-botanique.unistra.fr [{« link »: « https://jardin-botanique.unistra.fr/ »}] Programme du jardin élaboré par le professeur Anton de Bary. Serre dodécagonale. Gratuit. Animaux interdits. Toilettes (WC)
Rejoignez-nous dans cet écrin de biodiversité au cœur de la ville avec plus de 5 500 espèces de plantes et 3,5 hectares de verdure !

© Jardin Botanique de l’Université de Strasbourg

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