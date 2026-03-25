Visite libre Les Jardins d’Arcadie de Mâcon, Les Jardins d’Arcadie, Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Les Jardins d'Arcadie · Mâcon
Informations pratiques
Visite libre Les Jardins d’Arcadie de Mâcon 19 et 20 septembre Les Jardins d’Arcadie Saône-et-Loire
Visite Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Jardins d’Arcadie
Plongez dans un lieu chargé d’histoire au cœur de Mâcon, aujourd’hui réinventé en résidence services seniors. La Résidence Les Jardins d’Arcadie de Mâcon, installée dans l’ancienne Chambre de Commerce conçue par l’architecte Louis Authelain, a traversé le siècle, de l’hôpital militaire au centre de tri postal. Elle offre désormais un cadre de vie paisible et convivial, entre patrimoine et modernité, comme en témoigne son agréable salon. Une visite entre mémoire et art de vivre.
Les Jardins d’Arcadie 58 place Gérard Genevès, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 22 33 68 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-macon https://www.facebook.com/profile.php?id=100087587377110 Résidence service séniors dans le bâtiment de la Chambre de Commerces. Parking quai Lamartine.
Jardins d’Arcadie
©Loic Laguette
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