Visite libre., Maison de Jules Verne, Amiens

Informations pratiques

Visite libre. 19 et 20 septembre Maison de Jules Verne Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de la Maison de Jules Verne et découvrez librement le lieu où l’écrivain vécut de 1882 à 1900.

Au fil des pièces, plongez dans l’univers de l’auteur des Voyages extraordinaires et laissez-vous guider par l’atmosphère de cette demeure, où se mêlent souvenirs personnels, mobilier, objets d’époque et évocations de son œuvre. Du salon à la bibliothèque, en passant par le célèbre cabinet de travail, chaque espace témoigne de la vie et de l’imaginaire de Jules Verne.

Une invitation à explorer, à votre rythme, l’un des lieux emblématiques du patrimoine amiénois et à redécouvrir l’héritage d’un écrivain visionnaire.

En parallèle et en partenariat avec le Centre culturel L’Étoile du Sud, la cour de la Maison de Jules Verne accueillera une performance de graffiti en direct. Djohn Doe Oner, artiste graffeur, réalisera une œuvre originale inspirée de l’univers des Voyages extraordinaires, proposant une rencontre inédite entre patrimoine et création contemporaine.

Cette performance fait écho à l’esprit d’innovation, d’audace et d’imagination qui traverse l’œuvre de Jules Verne, tout en mettant en lumière les expressions artistiques actuelles. Les visiteurs pourront suivre l’évolution de la composition tout au long de la journée et échanger avec l’artiste autour de sa démarche, de ses techniques et de ses sources d’inspiration.

Maison de Jules Verne 2 Rue Charles Dubois, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322454575 http://www.jules-verne.net Jules Verne, dont l’épouse était amiénoise, s’installe définitivement à Amiens en 1871. C’est en octobre 1882 qu’il emménage avec sa famille dans cette vaste demeure, qu’il ne quittera qu’en 1900 pour réintégrer la petite maison du boulevard de Longueville, qu’il occupait auparavant, depuis 1873. L’édifice construit pour un ancien notaire sous le Second Empire, se distingue des demeures voisines par l’ampleur de ses proportions. A l’angle sud-ouest de la façade sur cour, une tour cylindrique en brique, desservant primitivement l’ensemble des étages du corps principal, confère à cet ensemble architectural l’originalité de sa silhouette et la personnalité de ses volumes. Les deux seules pièces ayant conservé leur décoration d’origine sont la salle à manger de style néo-flamboyant et le grand salon de style néo-Louis XVI. La maison se trouve située au cœur du quartier résidentiel d’Henriville, riche en architecture du XIXe siècle (nombreux hôtels particuliers). Historique : Jules Verne a habité Amiens pendant plus de trente ans, de 1872 à 1905 et y a écrit la plus grande partie de son œuvre. Fort mêlé à la vie locale, il fut conseiller municipal, membre de l’Académie d’Amiens, de la Société Industrielle, de la Société d’Horticulture. Jules Verne a habité à Amiens, trois maisons : 23 boulevard de Guyencourt, 44 boulevard Longueville et 2 rue Charles-Dubois – C’est cette dernière maison que Jules Verne occupa de 1882 à 1901 qui est considérée sur le plan local comme sa maison. En 1945, l’immeuble fut acquis par la société des pétroles B.P. qui le modernisa. Cependant, l’ensemble de la décoration du rez-de-chaussée fut préservé et constitue un témoignage intéressant du goût de la bourgeoisie riche à la fin du XIXe siècle. D’autre part, une partie des vitraux, démontés en 1945, a pu être sauvée de même que certaines pièces du mobilier. Description sommaire : grand hôtel particulier qui fait le coin de la rue Charles-Dubois et du boulevard Jules-Verne, il comprend deux étages sur rez-de-chaussée, plus un étage sous comble. L’architecture en est sobre. Un cordon de pierre horizontal souligne chaque étage, plus accusé et doublé sous le premier. L’angle des deux rues est à pan coupé percé d’une série d’ouvertures plus décorées que les autres. La dernière est surmonté d’un fronton. Le même décor se retrouve au milieu de la façade sur le boulevard. Au toit deux lucarnes décorées couronnent ces deux parties. La façade sur cour est plus simple. La tourelle, aux ouvertures romanes avec arc en plein cintre en pierre s’élève davantage et se termine par une plate forme à balustrade. A l’intérieur, les imitations de style se succèdent dans les différentes pièces. Au gothique dans la salle à manger à l’Empire. Directoire dans le petit salon, en passant par le néo-Louis XVI dans le grand salon.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de la Maison de Jules Verne et découvrez librement le lieu où l’écrivain vécut de 1882 à 1900.

© Samuel Crampon