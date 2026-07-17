Visite libre, Musée d’art sacré, Dijon

Informations pratiques

Visite libre Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 Musée d’art sacré Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez admirer l’ancienne église Sainte-Anne et les trésors qu’elle abrite.

Musée d’art sacré 15 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Musees-Galerie-d-arts-et-expositions/Le-musee-d-art-sacre En 1623, les cisterciennes de l’Abbaye de Notre-Dame de Tart s’installent à Dijon. La construction de leur monastère est achevée en 1767. Elles demandent à un frère de l’Oratoire, Louis Trestournel, d’établir les plans de leur église. L’édifice, achevé en 1709, est placé sous le vocable de l’Assomption de la Vierge et de saint Etienne Harding, dont le portrait, avec celui de saint Bernard, orne le portail.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez admirer l’ancienne église Sainte-Anne et les trésors qu’elle abrite.

©Philippe Bornier