Visite libre, Musée d’art sacré, Dijon
Visite libre, Musée d’art sacré, Dijon samedi 23 mai 2026.
Visite libre Samedi 23 mai, 20h00 Musée d’art sacré Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
À l’occasion de la Nuit européenne des musées, venez admirer l’ancienne église Sainte-Anne et les trésors qu’elle abrite.
Musée d’art sacré 15 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Musees-Galerie-d-arts-et-expositions/Le-musee-d-art-sacre Installé dans l’église du Monastère des Bernardines, les œuvres d’art, sculptures, peintures et orfèvrerie exposées font revivre l’histoire artistique de la province du XIIe au XXe siècles et reflètent l’évolution des pratiques religieuses des communautés féminines au cours des siècles.
À l’occasion de la Nuit européenne des musées, venez admirer l’ancienne église Sainte-Anne et les trésors qu’elle abrite.
© Musée d’art sacré / Philippe Bornier
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