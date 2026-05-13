Visite libre, Musée François Rude, Dijon

Visite libre Samedi 23 mai, 20h00 Musée François Rude Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Dédié au sculpteur François Rude (Dijon, 1784 – Paris, 1855), ce musée présente des moulages en plâtre des œuvres les plus célèbres de l’artiste, dont, le fameux relief de l’Arc de Triomphe à Paris, Le Départ des Volontaires de 1792 (dit aussi La Marseillaise). Venez le visiter librement à l’occasion de la Nuit Européenne des musées.

Musée François Rude 8 Rue Vaillant, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr/

Dédié au sculpteur François Rude (Dijon, 1784 – Paris, 1855), ce musée présente des moulages en plâtre des œuvres les plus célèbres de l’artiste, dont, le fameux relief de l’Arc de Triomphe à Paris,…

© Musée François Rude / Philippe Bornier