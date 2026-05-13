Visite libre, Musée Jules Garinet, Châlons-en-Champagne

Visite libre Samedi 23 mai, 20h00, 23h00 Musée Jules Garinet Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Explorez les salles de la plus ancienne maison en pierre de Châlons-en-Champagne, à la lueur de votre lampe torche, et découvrez la collection d’art des époux Garinet, préservée depuis le XIXᵉ siècle. Une médiatrice culturelle sera présente pour vous dévoiler ses secrets et répondre à vos questions.

Musée Jules Garinet 13 Rue Pasteur, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0326693853 https://musees.chalonsenchampagne.fr/musees Collection de peintures des écoles du Nord, françaises et italiennes (XVIe au XIXe siècle), de dessins et d’estampes, des sculptures de l’Antiquité au XIXe siècle, des objets d’art (bronzes, émaux, faïences et porcelaines).

Au 2e étage, un musée imaginaires des monuments français rassemble 98 maquettes sculptées par le Dr Mohen au XIXe siècle (églises, cathédrales, hôtel de ville de Châlons…)

Explorez les salles de la plus ancienne maison en pierre de Châlons-en-Champagne, à la lueur de votre lampe torche, et découvrez la collection d’art des époux Garinet, préservée depuis le XIXᵉ Une et…

© Musées de Châlons-en-Champagne, Aude Foviaux