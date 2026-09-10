Visite libre ou commentée de l’hôtel de La Pouge, Hôtel de La Pouge, Le Dorat

Informations pratiques

Visite libre ou commentée de l’hôtel de La Pouge 19 et 20 septembre Hôtel de La Pouge Haute-Vienne

Tout public. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’hôtel de la Pouge est un hôtel particulier situé au Dorat, en Haute-Vienne. Construit en 1654 à l’emplacement d’anciennes masures, il fut commandé par Joseph Philippes de la Rivallerie, lieutenant criminel de la sénéchaussée.

Remaniée en 1699 par son neveu Jean Philippes, chanoine, la demeure constitue un bel exemple d’architecture civile du XVIIe siècle. Elle se distingue notamment par son portail sculpté, son échauguette en briques, sa tourelle coiffée d’un toit en bulbe polygonal et son escalier en bois aux balustres sculptés.

Le portail occidental, orné de pilastres ioniques et de pots à feu, témoigne de l’influence classique de l’époque. Les façades, les toitures, le portail et l’échauguette sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 1992.

Longtemps associée à tort à Claude de La Pouge, assassiné en 1578, la demeure ne fut en réalité jamais la sienne, sa maison se trouvant au 4, rue Saint-Michel.

Profitez d’une visite exceptionnelle et inédite pour découvrir ce remarquable hôtel particulier et son histoire.

Hôtel de La Pouge 1 rue Saint-Michel, 87210 Le Dorat Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555607220 https://ledorat.fr L’hôtel de la Pouge est un hôtel particulier situé au Dorat, en Haute-Vienne. Construit en 1654 à l’emplacement d’anciennes masures, il fut commandé par Joseph Philippes de la Rivallerie, lieutenant criminel de la sénéchaussée. L’édifice constitue un remarquable témoignage de l’architecture civile du XVIIe siècle.

En 1699, Jean Philippes, neveu de Joseph et chanoine, entreprit d’importants remaniements dans la demeure. L’hôtel fut partiellement inscrit au titre des monuments historiques le 18 septembre 1992, notamment pour ses façades, ses toitures, son portail et son échauguette.

Son architecture se distingue par un plan rectangulaire, des murs en moellons recouverts d’enduit et une tourelle coiffée d’un toit polygonal en bulbe. À l’intérieur, un escalier en bois aux balustres sculptés témoigne du soin apporté à l’aménagement de la demeure. Le portail occidental, orné de pilastres ioniques et de pots à feu, illustre quant à lui l’influence du style classique.

Une confusion historique a longtemps associé cet hôtel à Claude de La Pouge, assassiné en 1578. Sa véritable demeure se trouve toutefois au n° 4 de la rue Saint-Michel.

Profitez d’une visite inédite et exceptionnelle pour découvrir ce lieu habituellement peu accessible au public. Parkings sur places à proximité

L’hôtel de la Pouge est un hôtel particulier situé au Dorat, en Haute-Vienne, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Construit en 1654 sur l’emplacement de masures, il fut commandé par Joseph Philippes …

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