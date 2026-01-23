Visite libre ou guidée des anciens remparts, Parc de la Butte Saint-Nicaise, Reims

Informations pratiques

Visite libre ou guidée des anciens remparts 19 et 20 septembre Parc de la Butte Saint-Nicaise Marne

Départ toutes les 30 minutes. Dernier départ à 17h. Rendez-vous à la poterne Saint-Nicaise, place du général Gouraud, au pied de la statue de Paul Landowski.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Explorez les vestiges des anciens remparts de Reims lors d’une visite commentée par le Groupe d’Études Archéologiques Champagne-Ardenne (GEACA).

À travers un parcours rythmé par les explications de spécialistes, vous découvrirez les traces encore visibles de l’enceinte médiévale, témoins silencieux de l’évolution défensive et urbaine de la cité rémoise. La visite met en lumière l’implantation stratégique des fortifications, les matériaux utilisés et leur transformation au fil du temps, tout en les replaçant dans le contexte historique plus large de la ville.

Parc de la Butte Saint-Nicaise Place des droits de l’Homme, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est Ce parc est le seul endroit de Reims où l’on trouve des traces des remparts médiévaux, détruits au XIXᵉ siècle, mais dont subsistent la tour du Puits et la Poterne, classées au titre des Monuments historiques. Il se trouve au cœur de la zone des crayères concernée par le projet d’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Le parc est planté de diverses essences d’arbres (épicéas, érables, paulownias…) et les buttes sont couvertes d’une végétation spontanée.

Le parc a été réhabilité sur les prescriptions de l’atelier Aline Le Cœur, architecte paysagiste. Les interventions ont porté sur la valorisation et l’enrichissement de la palette végétale, la consolidation des éléments de rocailles et escaliers caractéristiques des aménagements paysagers du début du XXᵉ. Les espaces offrant une vue sur les éléments patrimoniaux d’architecture ont été dégagés. Au bas de la butte Saint-Nicaise, entre le Boulevard Diancourt et la Rue du Docteur Jacquinet, Reims.

Explorez les vestiges des anciens remparts de Reims lors d’une visite commentée par le Groupe d’Études Archéologiques Champagne-Ardenne (GEACA).

© J. Driol