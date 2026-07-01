Visite libre : ouverture du Grand Temple, Grand temple, Nîmes

Informations pratiques

Visite libre : ouverture du Grand Temple Samedi 19 septembre, 15h00 Grand temple Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Ancienne chapelle d’un couvent dominicain, ce monument baroque est aujourd’hui un lieu de culte protestant.

En 1823, des plaques de marbre figurant les Tables de la Loi sont installées à l’intérieur de l’édifice.

Grand temple Place du Grand Temple, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie 04 66 67 97 40 http://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr Ancienne église du couvent des Dominicains, elle a été érigée entre 1714 et 1736. Vendue comme bien national pendant la Révolution française, elle est affectée au culte protestant depuis 1792.

Ancienne chapelle d’un couvent dominicain, ce monument baroque est aujourd’hui un lieu de culte protestant. En 1823, des plaques de marbre figurant les Tables de la Loi sont installées à l’intérieur…

© Stéphane Ramillion – Ville de Nîmes