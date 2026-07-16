Visite libre Parc Mini-Châteaux, Parc Mini-Châteaux, Amboise
samedi 19 septembre 2026 · Parc Mini-Châteaux · Amboise
Informations pratiques
Visite libre Parc Mini-Châteaux 19 et 20 septembre Parc Mini-Châteaux Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
On a rétréci les châteaux ! 41 maquettes des Joyaux du Val de Loire à l’échelle 1/25ᵉ dans un parc arboré de 2 hectares. Une promenade végétale, architecturale et ludique pour petits et grands !
Parc Mini-Châteaux Boulevard Saint-Denis Hors, 37400 Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
On a rétréci les châteaux ! 41 maquettes des Joyaux du Val de Loire à l’échelle 1/25ᵉ dans un parc arboré de 2 hectares. Une promenade végétale, architecturale et ludique pour petits et grands !
© Des Cheval
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