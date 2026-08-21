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Visite libre (R)évolutions dans l’assiette, Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon

samedi 19 septembre 2026 · Cité internationale de la gastronomie et du vin · Dijon

Visite libre (R)évolutions dans l’assiette, Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cité internationale de la gastronomie et du vin
Adresse
12 Parvis de l'Unesco, 21000 Dijon
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or

Visite libre (R)évolutions dans l’assiette 19 et 20 septembre Cité internationale de la gastronomie et du vin Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

(R)évolutions dans l’assiette : voyagez à travers le temps pour découvrir ces innovations qui ont ponctué l’histoire de notre alimentation, du repas du Paléolithique à celui dans l’espace.
Profitez d’un billet exceptionnellement gratuit pour visiter l’exposition temporaire à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

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(R)évolutions dans l’assiette : voyagez à travers le temps pour découvrir ces innovations qui ont ponctué l’histoire de notre alimentation, du repas du Paléolithique à celui dans l’espace.

©Anthony Perrot

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