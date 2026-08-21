Visite libre (R)évolutions dans l’assiette, Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Cité internationale de la gastronomie et du vin · Dijon
Informations pratiques
Visite libre (R)évolutions dans l’assiette 19 et 20 septembre Cité internationale de la gastronomie et du vin Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
(R)évolutions dans l’assiette : voyagez à travers le temps pour découvrir ces innovations qui ont ponctué l’histoire de notre alimentation, du repas du Paléolithique à celui dans l’espace.
Profitez d’un billet exceptionnellement gratuit pour visiter l’exposition temporaire à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 Parvis de l’Unesco, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.citedelagastronomie-dijon.fr »}]
(R)évolutions dans l’assiette : voyagez à travers le temps pour découvrir ces innovations qui ont ponctué l’histoire de notre alimentation, du repas du Paléolithique à celui dans l’espace.
©Anthony Perrot
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