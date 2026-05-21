Visite LSF : la colline des Palais Galliera et de Tokyo La colline des Palais Galliera et de Tokyo Paris
Visite LSF : la colline des Palais Galliera et de Tokyo La colline des Palais Galliera et de Tokyo Paris samedi 20 juin 2026.
Une balade culturelle à la découverte du Palais Galliera, emblème du style Beaux-Arts, avec son jardin et son bassin, et du Palais de Tokyo, joyau des années 30, étonnant petit frère du Palais de Chaillot, avec son esplanade et son bassin.
Chers spectateurs, chères spectatrices,
comme chaque saison, l’équipe d’Accès Culture vous propose
un programme de visites estivales adaptées en LSF/FR,
et réservées aux personnes Sourdes signantes.
Ces visites, gratuites sur réservation, se tiendront les week-ends du mois de juin, dans 3 parcs et jardins emblématiques de la capitale : le jardin des Tuileries, la colline des Palais Galliera et de Tokyo,
et le Parc Georges Brassens. Visites proposées avec le soutien de la Ville de Paris. Gratuit, parcours en extérieur, présence d’une interprète LSF aux côtés des médiateurices.
Le samedi 20 juin 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Parcours en extérieur
RDV : 10h15 Place de Tokyo
13 avenue du Président Wilson
Gratuit, parcours en extérieur, présence d’un interprète LSF aux côtés du médiateur.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00
La colline des Palais Galliera et de Tokyo RDV : 10h15 Place de Tokyo / 13 avenue du Président Wilson 75116 Métro 9 (stations Iéna ou Alma-Marceau)Paris
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