Visite ludique en famille Des bonbons ou un sort Musée Mandet Riom
vendredi 30 octobre 2026 · Musée Mandet · Riom
Informations pratiques
Riom
Visite ludique en famille Des bonbons ou un sort
Musée Mandet 14 RUE DE L’HOTEL DE VILLE Riom Puy-de-Dôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 15:00:00
fin : 2026-10-30 15:45:00
Date(s) :
2026-10-30
À l’approche d’Halloween, les fantômes du musée se réveillent. Seras-tu assez courageux pour leur lancer la fameuse question Des bonbons ou un sort !
À partir de 4 ans Sur inscription
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Musée Mandet 14 RUE DE L’HOTEL DE VILLE Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu
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English :
%C0 As Halloween approaches, the museum’s ghosts are waking up. Will you be brave enough to ask them the famous question: Trick or treat!
%C0 Ages 4 and up Registration required
L’événement Visite ludique en famille Des bonbons ou un sort Riom a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
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