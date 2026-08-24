UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Riom

Visite ludique en famille Des bonbons ou un sort Musée Mandet Riom

vendredi 30 octobre 2026 · Musée Mandet · Riom

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Mandet
Adresse
14 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
Ville
63200 Riom
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
3 3 3

Riom

Visite ludique en famille Des bonbons ou un sort

Musée Mandet 14 RUE DE L’HOTEL DE VILLE Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 15:00:00
fin : 2026-10-30 15:45:00

Date(s) :
2026-10-30

À l’approche d’Halloween, les fantômes du musée se réveillent. Seras-tu assez courageux pour leur lancer la fameuse question Des bonbons ou un sort !
À partir de 4 ans Sur inscription
  .

Musée Mandet 14 RUE DE L’HOTEL DE VILLE Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53  accueil.musees@rlv.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 As Halloween approaches, the museum’s ghosts are waking up. Will you be brave enough to ask them the famous question: Trick or treat!
%C0 Ages 4 and up Registration required

L’événement Visite ludique en famille Des bonbons ou un sort Riom a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

À voir aussi à Riom (Puy-de-Dôme)