Visite ludique en famille Des bonbons ou un sort Musée Mandet Riom

Informations pratiques

Riom

Visite ludique en famille Des bonbons ou un sort

Musée Mandet 14 RUE DE L’HOTEL DE VILLE Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 15:00:00

fin : 2026-10-30 15:45:00

Date(s) :

2026-10-30

À l’approche d’Halloween, les fantômes du musée se réveillent. Seras-tu assez courageux pour leur lancer la fameuse question Des bonbons ou un sort !

À partir de 4 ans Sur inscription

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Musée Mandet 14 RUE DE L’HOTEL DE VILLE Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

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English :

%C0 As Halloween approaches, the museum’s ghosts are waking up. Will you be brave enough to ask them the famous question: Trick or treat!

%C0 Ages 4 and up Registration required

L’événement Visite ludique en famille Des bonbons ou un sort Riom a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic