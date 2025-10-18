UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mâcon

Visite ludique en famille « La bonne humeur » au musée des Ursulines, Musée des Ursulines, Mâcon

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Ursulines · Mâcon

Visite ludique en famille « La bonne humeur » au musée des Ursulines, Musée des Ursulines, Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée des Ursulines
Adresse
Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Limité à 15 personnes, inscription conseillée, Dès 7 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte

Visite ludique en famille « La bonne humeur » au musée des Ursulines Samedi 19 septembre, 10h30 Musée des Ursulines Saône-et-Loire

Limité à 15 personnes, inscription conseillée, Dès 7 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Jouez aux apprentis apothicaires ! Dans l’exposition Métamorphoses du vivant puis à l’apothicairerie, découvrez les usages des plantes mais aussi les croyances associées pour composer la recette d’une tisane.

Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385399038 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 39 90 38 »}] Architecture bourguignonne du XVIIe siècle. Label Accueil vélo : stationnement gratuit dans la cour, équipements mis à disposition. Navettes gratuites N1 et N2. Bus urbain lignes A, B, C et G. Gare Mâcon ville à 10 min à pied. Parking véhicule gratuit à 10 min à pied (parking Monnier).
Jouez aux apprentis apothicaires ! Dans l’exposition Métamorphoses du vivant puis à l’apothicairerie, découvrez les usages des plantes mais aussi les croyances associées pour composer la recette de …

© Musée des Ursulines

À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)