Visite ludique en famille « La bonne humeur » au musée des Ursulines, Musée des Ursulines, Mâcon

Informations pratiques

Visite ludique en famille « La bonne humeur » au musée des Ursulines Samedi 19 septembre, 10h30 Musée des Ursulines Saône-et-Loire

Limité à 15 personnes, inscription conseillée, Dès 7 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Jouez aux apprentis apothicaires ! Dans l’exposition Métamorphoses du vivant puis à l’apothicairerie, découvrez les usages des plantes mais aussi les croyances associées pour composer la recette d’une tisane.

Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385399038 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 39 90 38 »}] Architecture bourguignonne du XVIIe siècle. Label Accueil vélo : stationnement gratuit dans la cour, équipements mis à disposition. Navettes gratuites N1 et N2. Bus urbain lignes A, B, C et G. Gare Mâcon ville à 10 min à pied. Parking véhicule gratuit à 10 min à pied (parking Monnier).

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© Musée des Ursulines